Wiens Schulen wollen mehr als Schulstoff bieten

Angebot im Zeichen der Chancengleichheit

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr sowie WienXtra-Geschäftsführer Vucko Schüchner wollen durch die Finanzspritze und die außerschulischen Bildungsangebote auch mehr Chancengleichheit an Wiens Schulen schaffen, da die Kosten für Schulveranstaltungen Kinder manchmal von den gemeinsamen Erlebnissen ausschließen. Nicht zuletzt würde damit auch der Schulalltag positiv gestaltet und so generell mehr Lust auf Schule machen, so Wiederkehr.