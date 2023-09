Wiener Schulen starten mit „Verschnaufpause“

Im Kampf gegen den Lehrermangel wird vermehrt auf Quereinsteiger gesetzt. 100 Wiener aus anderen Branchen konnten ins Boot geholt werden. An der Schule werden sie von Mentoren begleitet und besuchen Weiterbildungen. Daneben spielen Studierende eine Schlüsselrolle. Etwa 20 Prozent der rund 29.000 Pädagogen befindet sich noch in Ausbildung. Es werde aber kein Druck auf Studierende ausgeübt, zu früh in die Klasse zu gehen, betont Himmer. In der Realität sieht das etwas anders aus.