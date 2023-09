Wanderer (66) stürzte 100 Meter in den Tod

Drei Personen unternahmen am Sonntagnachmittag eine Wanderung auf den Hochturm im Gemeindegebiet von Trofaiach. Beim Abstieg um die Mittagszeit stolperte ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Leoben aus eigenem Verschulden. Der Mann prallte mit dem Kopf gegen einen Stein und stürzte in der Folge rund 100 Höhenmeter über ein schroffes Gelände in die Tiefe.