Dieses Duo lässt Sturm gegen Lissabon hoffen

Otar Kiteishvili: Gegen Sporting Lissabon am Donnerstag so weitermachen - das ist auch das Credo von Otar Kiteishvili. Die 1,73-m-„kleine“ Zaubermaus packte gegen Salzburg den Hammer aus - Tor aus über 25 Metern ins Kreuzeck. „Das hat den Leuten gefallen“, schmunzelte Otar am nächsten Tag und überlegte, zur Feier des Tages nach seinem Traumtor beim Aufsteirern „vielleicht am Abend eine Runde in der Innenstadt zu drehen.“