LIVE ab 19.30 Uhr: Sturm gegen Red Bull Salzburg

„Ultimative Herausforderung“ für Hierländer und Co.

„Wir haben schon erlebt, dass sie nicht unantastbar sind. Wir müssen diesen Glauben in uns tragen“, stellte Ilzer klar. „Wir sind zuversichtlich, was die Partie gegen die Übermannschaft in Österreich betrifft.“ Vor ausverkauftem Haus wartet laut Ilzer die „ultimative Herausforderung“ auf Stefan Hierländer und Co. Für Gerhard Struber, sein Pendant in Salzburg, hatte Ilzer jedenfalls viel Lob parat. „Ich habe ihn im Rahmen der UEFA-Pro-Lizenz kennen und, was Charakter und Persönlichkeit betrifft, schätzen gelernt. Seine Handschrift ist klar erkennbar. Sie spielen jetzt noch eine Spur geradliniger, schärfer. Wir wissen, was uns erwartet, werden aber darauf vorbereitet sein“, meinte der 45-Jährige. Personell kann Ilzer im Gegensatz zu den Bullen quasi aus dem Vollen schöpfen.