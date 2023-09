„Müssen erst lernen, mit dieser Rolle umzugehen“

Durchschlagskraft fehlte

Fakt ist, dass die Altacher die in den meisten Phasen des Spiels sehr passiven Linzer nur einmal aushebeln konnten. Fakt ist aber auch, dass die Linzer in 90 Minuten nur zu drei Torabschlüssen gekommen sind. „Die defensive Richtung stimmt, wir haben in den letzten fünf Spielen nur fünf Gegentreffer bekommen. Im Offensivbereich müssen wir uns verbessern. In Linz sind mit Fadinger und Gustavo zwei Kreativspieler nicht zur Topform aufgelaufen. Damit haben wir an Durchschlagskraft verloren“, analysiert Trainer Joachim Standfest.