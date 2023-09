Weerberg: Festlicher Abschluss eines Almsommers

Prächtig geschmückt zogen am Wochenende viele Tiere nach dem Almsommer zurück ins Tal. So auch in Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz. „Tiroler Krone“-Redakteurin Nicole Greiderer begleitete Familie Knapp und ihre Herde am Sonntag beim traditionsreichen Almabtrieb.