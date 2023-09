Klimaaktivisten gehen in Kommunikationsoffensive

„Die Landesregierung heizt mit der Tunnelspinne die Klimakrise weiter an, anstatt entschieden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen“, heißt es dazu von den Umweltschützern. In persönlichen Gesprächen mit den Menschen aus Feldkirch wird am Markt nun über die Auswirkungen der Tunnelspinne gesprochen. „Die Tunnelspinne wird nicht zur Entlastung Feldkirchs beitragen, sondern den Autoverkehr in Stadt und Region weiter verschlimmern“, glauben die Aktivisten.