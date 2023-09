FP Tirol fordert „No way statt Highway am Brenner“

„Das dortige sogenannte Grenzmanagement muss hochgefahren werden. Es muss kontrolliert werden. Auch verstärkte Kontrollen in den Zügen braucht es. No way statt Highway am Brenner“, sagte Abwerzger zur APA. Die von Nehammer ventilierte Schleierfahndung an der österreichisch-italienischen Grenze würde hingegen nicht ausreichen, erklärte der Blaue. Es solle vorerst keine „lückenlosen Kontrollen“ am Brenner geben, in dem Sinne, dass jedes Auto untersucht werde, aber es müsse „in Richtung Grenzkontrollen gehen“, verlangte der FPÖ-Landesparteiobmann.