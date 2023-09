Neuer Stadt-FPÖ-Chef marschierte mit Identitären

Politisch dürfte der 27-Jährige am äußeren rechten Rand der FPÖ stehen. So ist Dürnberger auf einem Foto von einer Demonstration am 29. Juli in Wien zu sehen. Zu der unter dem Motto „Remigration“ stehenden Demonstration hatte unter anderem die als rechtsextrem geltende „Identitäre Bewegung“ aufgerufen.