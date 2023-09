Grünen kritisieren Plakolm hart: „Soll Job machen“

Neßler: Reparieren, was Türkis-Blau verschlafen hat

Im Jahr 2019 habe es die ÖVP in der damaligen Koalition mit der FPÖ „verschlafen“, das Sexualstrafrecht ausreichend zu reformieren, so Neßler: „Wir reparieren das jetzt. Anstatt sich daran zu beteiligen, einen umfassenden Schutz für unsere Kinder zu schaffen, fokussiert sich Plakolm darauf, für Schlagzeilen zu sorgen.“