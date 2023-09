„Katastrophe“: Scheiblehner schimpft über den VAR

Joachim Standfest (Altach-Trainer):

„Der Punkt ist sehr in Ordnung, die Leistung hat mir nicht so gefallen. Wir haben viel von dem vermissen lassen, was wir in den letzten Wochen sehr gut gemacht haben. Es ist einfach noch ein riesengroßer Weg vor uns, damit wir stabiler werden. Wir haben jetzt fünf Punkte auswärts geholt, das ist gut. Ich habe mit dieser Truppe eine Riesen-Freude. Es muss aber jeder wissen, dass wir nicht jedes Spiel gegen direkte Gegner gewinnen werden.“