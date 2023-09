LIVE ab 17 Uhr: Blau-Weiß Linz trifft auf Altach!

Sechs Mal ist man gegen Aufsteiger angetreten und nur einen Punkt hat man geholt: Der SCR Altach kämpft heute im Duell mit Blau-Weiß Linz auch gegen eine Negativbilanz gegen Neulinge in der Fußball-Bundesliga an. Die Vorarlberger gastieren als mit sieben Zählern ausgestatteter Tabellen-Siebenter im Hofmann Personal Stadion, die Gastgeber sind nach dem Premieren-Sieg bei der WSG Tirol (4:2) vor der Länderspielpause drei Punkte dahinter Zehnter. Am Papier sind die Altacher, die nur eines der jüngsten sieben Auswärtsspiele verloren haben, in der Favoritenrolle, Trainer Joachim Standfest wollte davon nichts wissen. „Man kann es sehen, wie man will. Ich erwarte mir ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen Gegner, der in unserem Bereich liegt“, sagte der 43-Jährige.