Kneissl in Russland: „Dankbar, hier zu sein“

Im Libanon „um zu überleben“

Der Libanon, in den sie im Juni 2022 ihre Bücher, Kleidung sowie Ponys via DHL aus Marseille wegen der „Ausweisung aus Frankreich“ habe transportieren lassen, sei eine Zwischenlösung gewesen, um zu überleben, führte Kneissl aus. Nun baue sie in St. Petersburg ein Institut auf. „Wäre die Sicherheitslage in Syrien eine andere, hätte ich einen Landtransporter engagiert“, so Kneissl. Denn aufgrund der Sanktionen gebe es weder Flüge noch DHL, begründete sie den Transportflug aus Syrien.