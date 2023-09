„General Armageddon“ ist angeblich in Algerien

Inhaftierung nie bestätigt

Am 4. September veröffentlichte die Journalistin Xenia Sobtschak ein Foto Surowikins und kommentierte es mit den Worten: „Er lebt, er ist gesund und zu Hause bei seiner Familie in Moskau“. Eine dem russischen Verteidigungsministerium nahestehende Quelle bestätigte dies gegenüber der US-Zeitung The New York Times und fügte hinzu, dass der General ein paar Tage nach dem Tod Prigoschins aus der Haft entlassen worden sei. Offiziell bestätigt wurde seine Inhaftierung allerdings nie.