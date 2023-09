Was den NÖ-Landwirten schmeckt und nicht schmeckt

Niederösterreich gilt als die Kornkammer Österreichs. Gibt es Restriktionen oder Wettbewerbsverzerrungen für Bauern, trifft es das Land zwisschen Enns und Leitha besonders schwer. Im Rahmen der Woche der NÖ Landwirtschaft wurde in den Obstgarten der Familie Kainz in Kleinzwettl im Bezirk Waidhofen an der Thaya geladen. Und gesagt, was den heimischen Landwirten schmeckt und was ihnen nicht schmeckt.