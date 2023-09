Metaller rüsten sich für einen heißen Herbst

Das Säbelrasseln auf beiden Seiten war wohl noch nie so laut wie heuer. Warum?

Einerseits sind wir in einer Phase extrem hoher Inflation, anderseits kühlt sich die Konjunktur nach einer Hochphase etwas ab. Das macht die Ausgangslage nicht leicht. Dass wir es heuer schwerer haben als in manch anderen Jahren, ist auch auf ein Regierungsversagen zurückzuführen. Man hat die Inflation laufen lassen und nicht in die Preise eingegriffen. Noch immer fehlen ein Energiepreisdeckel und die temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Der angekündigte Mietpreisdeckel kommt zu spät und fällt zu gering aus. In Zeiten hoher Inflation brauchen die Arbeitnehmer die Lohnerhöhungen wie einen Bissen Brot. Aber sie haben sich ihren Anteil am wirtschaftlichen Erfolg auch verdient. Erst vor Kurzem wurde vermeldet, dass die Auslandsexporte die 100-Milliarden-Marke gesprengt haben. Das solche Erfolge möglich sind, liegt am Engagement und der harten Arbeit der Beschäftigten in der Industrie.