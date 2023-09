Mobilität der Zukunft stand im Fokus der Experten

Für Jost Bernasch, dem CEO von Virtual Vehicle, ist klar, dass „in Österreich Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um in dem Forschungsfeld wettbewerbsfähig zu bleiben“. Er verweist darauf, dass in den USA und China autonomes Fahren uneingeschränkt erlaubt ist. Die dadurch gewonnenen Millionen an realen Testkilometern würden die Weiterentwicklung der Technologie vorantreiben. Hier müsse Europa nachziehen. Horst Bischof, Vizerektor für Forschung und designierter Rektor der Technischen Universität Graz, verweist indes darauf, dass „es in der KI-Forschung zwar bereits einige sehr mächtige Systeme und Modelle gibt“, von der Intelligenz des menschlichen Gehirns seien sie aber noch „meilenweit entfernt“. Das unüberwachte Lernen sei für ein vollständig autonomes Fahrzeug noch Zukunftsmusik.