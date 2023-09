Tanz und Theater: Kinderkurse auf hohem Niveau

Selbst die Hauptrolle im eigenen Leben übernehmen – so lautet das Credo der Beyond Bühne in Baden. Das wird dort auch gelebt. „Es gibt bei uns keine klassischen Hauptrollen“, erklärt Obmann Gregor Ruttner-Vicht. „Wenn wir Schneewittchen aufführen, gibt es eben nicht nur ein Schneewittchen, sondern mehrere. Oder alle Kinder auf einmal dürfen Schneewittchen sein“, erklärt er das Konzept.