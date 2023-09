Beben in Marokko: Leuchten lässt Forscher rätseln

Kurz vor dem schweren Erdbeben in Marokko am vergangenen Freitag, bei dem fast 3000 Menschen ums Leben gekommen sind, soll am Nachthimmel ein eigenartiges Lichtphänomen, das frappant an Wetterleuchten erinnert, zu beobachten gewesen sein. Möglicherweise handelte es sich dabei um sogenannte Erdbebenlichter (EQLs).