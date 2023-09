Volkstheater: Alte Quotenfeger als Theaterbringer?

Wie kamen sie auf die Idee mit der Gameshow auf der Volkstheaterbühne?

Johan Frederik Hartle, der Rektor der Akademie der bildenden Künste, und ich haben uns über die Erregungszustände der jetzigen Gesellschaft unterhalten. Jeder muss zu allem eine Meinung haben. In den letzten Jahren sind immer mehr Glaubens- und Meinungskriege ausgebrochen, ob das jetzt die Antikorona-Demonstrationen sind, was man gerade in Amerika mit Trump und den Amerikanern mitbekommt oder der Shitstorms über Karl May, jeder hat eine Meinung und meint sie laut in die Welt hinauszuschreien. Meinungen sind zu einer Währung geworden.