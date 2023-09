Scooter-Unfall: Verleiher putzt sich ab

Am 18. August hatte Erwin Pilz einen Unfall mit seinem Taxi am Keplerplatz. Ein roter E-Scooter mit zwei Personen krachte in das Heck seines Wagens, die beiden flüchteten anschließend. Der Lenker erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Da die Fahrer den Scooter zurückgelassen haben, wäre es ein leichtes gewesen, die Täter über den Verleiher ausfindig zu machen. Probleme machte jedoch der Anbieter VOI. Eine Telefon-Odyssee begann. Als erstes wandte sich Pilz an den Geschäftsführer in Wien, doch es stellte sich heraus, dass dieser nicht für die Vermietung zuständig ist. Als nächstes wurde er an das Support-Team in Berlin vermittelt.