England: Rekord bei Wartezeiten für Routine-OPs

Entgegen der Versprechen der britischen Regierung steigen die Wartezeiten in Krankenhäusern weiter an. Ende Juli warteten 7,68 Millionen Menschen in England auf eine Routine-Behandlung - und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im August 2007. Das teilte am Donnerstag der staatliche Gesundheitsdienst NHS mit.