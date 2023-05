15-Jährige erstickt Katze in Waschmaschine

„Dumme Phase“ durchlebt

Am Dienstag wurde die Schülerin am Landesgericht Salzburg schließlich wegen Tierquälerei verurteilt. Die Schülerin bereute die Tat und gab an, sie habe damals als 14-Jährige eine „dumme Phase“ durchlebt. Sie gestand auch den Diebstahl von Kosmetika und die unbefugte Inbetriebnahme eines E-Scooters.