Zum 90. Geburtstag gab‘s für die Herbstmesse Torte

In den fünf Hallen auf 50.000 Quadratmetern und natürlich im Gaudepark ist auch stets Unterhaltung angesagt. Das zeigt sich schon bei der Eröffnungsfeier mit Aufführungen der Kärntner Performancegruppe Shade, dazu gibt es täglich Modeschauen oder das Showkochen mit Fernsehkoch Marco Krainer. Außerdem kann man sich an einem Sandstrand niederlassen oder in einer Fotoecke verewigen lassen. Ein Zentrum der Messe ist natürlich der Krone-Stand in der Halle 1. Mit dem Podcaststudio, in dem Patrick Jochum Vortragende und Aussteller interviewt, hinter dessen Kulissen man auch schauen kann. Dazu gibt es Gewinnspiele und eine gemütliche Lounge.