Klagenfurter Herbstmesse ist für Besucher bereit

„Die Herbstmesse ist eine Traditionsveranstaltung. Durch die ständige Weiterentwicklung in all den Jahrzehnten sind wir immer am Puls der Zeit geblieben. Die Herbstmesse in Klagenfurt entwickelte sich von einer reinen Präsentationsplattform zu einer informativen Unterhaltungsplattform und ist ein großer Wirtschaftsfaktor in Kärnten und im Alpen-Adria Raum. So wie vor 90 Jahren steht sie auch heute für Fortschritt und Innovation“, freuen sich Messe-Aufsichtsrat Harald Kogler und Geschäftsführer Bernhard Erler über das 90-Jahr-Jubiläum.