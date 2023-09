Aiwanger trotz Flugblatt-Affäre im Umfragehoch

Aiwangers Entschuldigung und Gegenangriff

In der Folge wurden immer mehr Vorwürfe zu Aiwangers damaligem Verhalten erhoben. Nach mehreren Tagen entschuldigte er sich öffentlich - ging aber zugleich zum Gegenangriff über und beklagte eine politische Kampagne gegen sich. Ministerpräsident Söder hält aber an ihm fest: Eine Entlassung wäre nicht verhältnismäßig, erklärte der Regierungschef in der Vorwoche. Grüne und SPD scheiterten bei einer Sondersitzung im Landtag mit ihrem Antrag auf Entlassung des Vize-Ministerpräsidenten. 19 Abgeordnete stimmten am Donnerstag im Zwischenausschuss für den Antrag, 32 dagegen.