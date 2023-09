70 Krokodile aus Farm in China ausgebrochen

Bereits am 5. September traf der Taifun „Haikui“ in der südöstlichen Provinz Fujian auf Land und schwächte sich zu einem tropischen Sturm ab. In der vergangenen Woche hatte er in der bevölkerungsreichen Stadt Shenzhen Verwüstungen angerichtet. Auch das benachbarte Hongkong wurde vom schlimmsten Sturm seit 140 Jahren heimgesucht.