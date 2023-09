Taiwan: Taifun „Haikui“ fordert Dutzende Verletzte

Kurz nachdem Taifun „Saola“ im Süden Chinas auf Land getroffen war, traf Taifun „Haikui“ in Taiwan auf Land. 78 Menschen wurden von umfallenden Bäumen und Verkehrsunfällen verletzt, darunter viele Auto- und Rollerfahrer. In rund 226.000 Haushalten fiel der Strom aus. 8000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.