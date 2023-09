Cannabis-Legalisierung: Österreich gespalten

Die Umfrage unter 1000 Menschen in Österreich im Alter von 14 bis 75 Jahren zeige Bruchlinien sowohl in den Generationen als auch in den politischen Ansichten: „Die Angehörigen der Millennials und GenZ positionieren sich mehrheitlich für eine Entkriminalisierung des Kiffens“, so Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.