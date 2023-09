86-Jähriger Bergsteiger irrte vier Tage über Alpen

Eigentlich wollte der 86-Jährige am Mittwoch die 2628 Meter hohe Alpspitze im Wettersteingebirge bei Garmisch-Partenkirchen besteigen. Weil es zu spät wurde, sagte er seiner Frau via Handy, dass er die Nacht auf dem Berg verbringen müsse. Daraufhin brach der Kontakt ab. Seine Frau schlug zwar am nächsten Tag Alarm, eine erste Suchaktion verlief aber negativ.