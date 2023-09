Erdogans Bodyguards sollen Beamtin belästigt haben

Kollege eilte Beamtin zu Hilfe

Obwohl ihr der Mund zugehalten wurde, konnte ihr Kollege ihre Hilferufe hören und eilte ihr zu Hilfe. Erst dann ließen die Bodyguards von Marcinková ab. Ihr damaliger Kollege bestätigte, dass sich die Situation so zugetragen hatte. „Es war unangenehm und unerwartet, da man so etwas bei offiziellen Treffen auf höchster Ebene nicht erwartet“, zeigte sich der Kollege gegenüber Medien geschockt. Danach sei er noch in ihrem Büro geblieben, für den Fall, dass die türkischen Männer wiederkommen. Marcinková erklärte, sie habe lange gebraucht, um sich von dem Schock nach dem Übergriff zu erholen.