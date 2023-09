Marokko: Hilfstrupps in Erdbebengebiet im Einsatz

Bedarf an Hilfsgütern in der Bebenregion groß

Der Bedarf an Hilfsgütern in der Bebenregion im Atlasgebirge ist groß. Laut Marokkanischem Roten Halbmond fehlt es an Unterkünften, Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser. Das Österreichische Rote Kreuz könnte mit WASH-Tools („Water, Sanitation and Hygiene Promotion“) helfen, sollte Unterstützung angefordert werden, sagte Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.