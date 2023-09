Klimaaktivisten blockierten Autobahn in Den Haag

Ab sofort tägliche Aktion?

Gleichzeitig gab es am Samstag eine zweite Klimademonstration. Aus der Stadt hieß es, dass sich Bürgerinnen und Bürger der genehmigten Veranstaltung anschließen sollen, anstatt zur A12 zu kommen. Eigenen Angaben zufolge will die Gruppe Extinction Rebellion die Autobahn aber künftig täglich blockieren - und zwar so lange, bis in den Niederlanden sämtliche staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden.