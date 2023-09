Bulls-Coach Herrera: Der etwas andere Spanier

Auch Österreich will Herrera bald besser kennenlernen: „Ich habe für drei Jahre unterschrieben. Priorität hat natürlich der Sport. Aber ich habe auch zwei Bücher gekauft. Ein Buch über die österreichische Geschichte und einen Fremdenführer. Ich will diesen Land mit allen Facetten erleben.“ Die Familie ist übrigens an seiner Seite. Auch Sohnemann Paolo. „Er ist 15 Jahre alt, wird hier zur Schule gehen. Er liebt Basketball, ist immer mit diesem Sport aufgewachsen. Ich arbeite immerhin schon 22 Jahre in diesem Bereich - er war von klein auf immer dabei. Meiner Frau war vor über 20 Jahren klar, dass mein Job ein ständiges Reisen bedeutet.“ Seine Ziele mit den Bulls sind klar: „Der Klub feiert in drei Jahren 50-jähriges Bestehen. Ich werde in drei Jahren 50 Jahre. Wir sind also vor einem historischen Punkt: Es ist ein Prozess, aber wir wollen in Zukunft wieder Titel holen. Und da will ich dabei sein.“