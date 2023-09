Tirol: Kinderwagen mit Mädchen (2) stürzte in Bach

Verheerender Zwischenfall am späten Donnerstagnachmittag in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Kinderwagen mit einem zweijährigen Mädchen rollte davon und stürzte in einen Bach. Sowohl die Mutter als auch die Oma sprangen hinterher. Erstere zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das Kind blieb unverletzt.