Pakete: Post ist Platzhirsch, doch Amazon holt auf

Paketboom hält weiter an

83,8 Millionen Pakete wurden im ersten Quartal 2023 in Österreich zugestellt, das sind um 6,8 Millionen Pakete bzw. knapp 9 Prozent mehr als im ersten Quartal 2022, rechnet die RTR vor. In das Ausland wurden von den österreichischen Postdiensteanbietern im ersten Quartal rund 7,7 Millionen Pakete transportiert.