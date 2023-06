355,3 Mio. Pakete 2022 in Österreich transportiert

Das gestiegene Sendungsaufkommen bei Paketen spiegelt sich auch in den Umsatzzahlen der Branche wider. Der Gesamtjahresumsatz im Paketbereich betrug in Österreich im Jahr 2022 insgesamt 1425,3 Millionen Euro, was einer Steigerung von 56,7 Millionen Euro gegenüber 2021 entspricht, so die RTR (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).