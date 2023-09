Eltern-Kind-Pass: Freiwillige Beratung gestartet

Die Beratungen sollen Themen wie Elternzeit, Karenz, Kinderbetreuungsgeld, Papamonat, Auswirkungen von Teilzeit auf die Pension, Pensionssplitting und den Wiedereinstieg in den Job beinhalten. „Eltern zu werden ist eigentlich wie einen neuen Beruf zu erlernen“, so Claudia Verluis, Geschäftsführerin der Einrichtung Nanaya in Wien, der Raab einen Besuch abstattete. Die Ministerin wünscht sich, dass nicht nur die Mütter, sondern auch die Väter künftig die Beratung in Anspruch nehmen.