Eine gute Seele, die immer und überall mithilft

Als „gute Seele“ in allen Lebenslagen ist Sonja Strohmeier aus Loosdorf im Bezirk Melk bekannt. Nicht nur an ihrem Arbeitsplatz wird sie für ihre Hilfsbereitschaft geschätzt. Auch bei Festen von Feuerwehr oder Musikverein packt die 34-Jähriger immer mit an. Und in der Nachbarschaft erledigt sie Besorgungen für ältere Menschen.