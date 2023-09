Aufhebung des „Luft-100ers“ sorgt für Diskussionen

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt die Luftverschmutzung zu den Hauptursachen für gesundheitliche Probleme in westlichen Industrieländern. Allein in der EU führen Luftschadstoffe jährlich zu etwa 400.000 vorzeitigen Todesfällen und beeinträchtigen Ökosysteme sowie den Klimawandel.