Familientaugliche Mietwohnungen

In großem Stil wohnen. Das ist der Wunsch Ihrer Familie? Auf 80m² mit Terrasse und Grünblick wird dieser auch wahr. In St. Andrä-Wördern ist diese geräumige und vollständig modernisierte Mietwohnung ein wahres Prachtobjekt. 3 Zimmer, Balkon und Mitbenützung des Gemeinschaftsgartens. Klingt ansprechend? Ist es auch. Vom Vorraum aus gelangen Sie zu Ihrer rechten Seite in den großzügigen Wohnbereich, der mit Zugang zum Balkon viel Licht bietet. Zu Ihrer linken Seite befinden sich das Kinderzimmer, die Küche, sowie das Badezimmer mit Dusche und Waschtisch. Die Küche bietet viel Stauraum. Praktisch ist auch der Abstellraum, der sich neben der Küche befindet. Das große Schlafzimmer befindet sich neben dem Wohnzimmer und ist gartenseitig ausgerichtet. Ein Traum für alle, die Gemütlichkeit und eine Ruhelage lieben.