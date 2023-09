Strassgangs Damen zeigen Rassismus die rote Karte

Stark ist auch die bisherige Saison der Strassganger Damen: In der steirischen Landesliga sind sie nach vier Spielen mit dem Punktemaximum auf Platz zwei, lediglich der GAK liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses (19:0 gegenüber 13:3) an der Spitze. Am kommenden Samstag kann Strassgang mit einem Punktgewinn bei Vogau zumindest vorerst vorbeiziehen, da die Athletikerinnen erst nächste Woche Mittwoch bei Krottendorf am Zug sind.