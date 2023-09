Ab 20.45 Uhr: Frankreich und Holland im Einsatz

Wirbel um Gravenberch

Zum Start des Länderspiel-Doubles am Donnerstag ist „Oranje“ in Eindhoven unter Zugzwang, zumal Griechenland mit zwei Siegen und einer knappen 0:1-Niederlage in Frankreich ausgezeichnet in die EM-Qualifikation gestartet ist. Bondscoach Ronald Koeman muss für das Duell gegen die Griechen sowie in Irland am Sonntag allerdings ohne die verletzten Memphis Depay und Steven Bergwijn auskommen. Für Ärger sorgte der neue Liverpool-Profi Ryan Gravenberch, der nach seinem Wechsel vom FC Bayern für die U21 abgesagt hatte und Koeman damit „nicht glücklich“ machte.