„Pinkelskandal“ erschüttert die belgische Politik

Geschehen sein soll das Ganze bei einer Geburtstagsfeierlichkeit am 14. August in seinem Haus in Kortrijk in Westflandern, wo Van Quickenborne auch Bürgermeister ist. Drei Gäste sollen irgendwann die Party verlassen und auf ein Polizeifahrzeug uriniert haben, das sich in der Nähe des Hauses zum Schutz des Ministers befand. Eine auf der Straße installierte Überwachungskamera filmte die drei Personen.