Naschenweng meldet sich bei Fans aus Krankenbett

Unbestrittenerweise ist Melissa Naschenweng eine der heißesten Aktien auf dem heimischen Musikmarkt. Egal was sich um die beliebte Sängerin tut, lässt keinen kalt. Und schon gar nicht, wenn sie so wie am Dienstag nun gleich zwei Konzerte (in Rottenmann, in der Steiermark und im deutschen Essenbach) absagte, die am Wochenende hätten stattfinden sollen. Was ist passiert? Nun, schnell tauchten diverse Spekulationen auf. Auch Gerüchte, wie zum Beispiel, dass sich die Lesachtalerin sogar im Spital befinden solle.