„Großartig!“ Coco Gauff stürmt ins Halbfinale

Publikumsliebling Coco Gauff hat bei den US Open erstmals das Halbfinale erreicht und darf vom Premieren-Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier träumen. Die 19-jährige US-Amerikanerin deklassierte am Dienstag in der Runde der besten Acht die Lettin Jelena Ostapenko in nur 68 Minuten mit 6:0, 6:2.