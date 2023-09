Trinkwasser in der Südsteiermark keimbelastet

In zahlreichen südsteirischen Haushalten dürfte die Trinkwasserqualität aktuell mangelhaft sein: Wie der Wasserverband Leibnitzerfeld-Süd am Dienstag mitteilte, wurde bei Untersuchungen in mehreren Brunnen eine Keimbelastung festgestellt. Betroffene Haushalte werden angehalten, Leitungswasser unbedingt abzukochen.