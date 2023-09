Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der knapp einjährige Mischlingsrüde Ursulet genießt nach kurzem Vertrauensaufbau das Kuscheln mit seinen Bezugspersonen. Mit anderen Hunden verträgt er sich gut, wobei altersgemäß mit Rüden ein wenig Kräfte gemessen wird, jedoch konfliktfrei. Der liebe Vierbeiner geht brav an der Leine, ist dabei allerdings noch etwas unsicher. Nachdem er sich liebend gerne im Freien aufhält, wird für ihn ein Zuhause mit Garten in ruhiger Gegend gesucht. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.