Lena (10) vergewaltigt und von Bursche getötet

Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Wunsiedel sind die Ermittlungen abgeschlossen. Verantwortlich für den Tod des Kindes ist nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ein elf Jahre alter - und damit strafunmündiger - Bub, der ebenfalls in der Einrichtung in Wunsiedel lebte. Er soll in der Vergangenheit öfter wegen Übergriffen aufgefallen sein.